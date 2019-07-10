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10 липня 2019, середа, 19:38 9
Зовнішня політика 2019-07-10T19:43:30+03:00
Українські Новини
Бойко в Москві сказав, що готовий вже на початку серпня підписати контракт на постачання російського газу за з

Бойко в Москві сказав, що готовий вже на початку серпня підписати контракт на постачання російського газу за зниженими цінами

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Лідер політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради Юрій Бойко заявляє про готовність до початку серпня підписати контракт на поставку і транзит природного газу з російським газовим монополістом компанією "Газпром".

Про це повідомило російське інформаційне видання "РБК", передають Українські Новини.

"Ми вже готові на початок серпня до підписання прямого контракту між споживачами України і "Газпромом", який дасть істотне зниження вартості газу для нашої економіки", - сказав Бойко на зустрічі членів партії "Опозиційна платформа" з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Медведєв, у свою чергу, повідомив, що є два варіанти вирішення проблеми з поставками газу в Україну.

"Найпростіший варіант - зберегти дію тих умов, які існують. Другий варіант - створення консорціуму, про який неодноразово говорилося", - сказав він.

Згідно з повідомленням, в березні 2019 року керівник "Газпрому" Олексій Міллер говорив про можливість створення газотранспортного консорціуму між Росією і Україною, якщо така пропозиція надійде з української сторони.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко на форумі в Дружківці розповів, як домовився в Росії про знижку на газ. Також Бойко в Чугуєві розповів про переговори з Росією про мир.

Раніше Бойко в Лубнах розповів, як домовився з Росією знизити ціну на газ.

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