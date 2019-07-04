подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 20:49 38
Верховная Рада и партии 2019-07-04T20:49:58+03:00
Українські Новини
Бойко на форуме в Дружковке рассказал, как договорился в России о скидке на газ

Бойко на форуме в Дружковке рассказал, как договорился в России о скидке на газ

"Оппозиционная платформа - За жизнь" разорвет коммунальную петлю, которую уходящая власть накинула на шею каждого украинца.

Об этом 4 июля на Форуме Мира, который состоялся в Дружковке, заявил основатель платформы Юрий Бойко, сообщает официальный сайт. 

В форуме приняли участие делегации из всех городов Донецкой области и региональные лидеры Донбасса – руководители промпредприятий, депутаты разных уровней, представители бизнеса, общественности, социальной, образовательной и медицинской сферы. Выступая перед собравшимися, Юрий Бойко и Наталия Королевская рассказали о первоочередных шагах Команды Мира после выборов, а также представили кандидата в депутаты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ по 49 избирательному округу Валерия Гнатенко.

"Сегодня каждого гражданина нашей страны больше всего беспокоит два вопроса – мир и тарифы. Мы презентовали наш план по достижению мира и реализуем его после выборов. Также мы провели переговоры с Россией о заключении прямых поставок газа, что позволит снизить его стоимость минимум на 25%. Мы разорвем ту коммунальную петлю, которую уходящий режим затянул на шее каждого украинца. Мы понимаем важность этого, мы знаем, как это сделать и мы это сделаем", - подчеркнул Юрий Бойко.

Выступая на Форуме Мира, народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Наталия Королевская отметила, что Команда Мира сделает все для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на востоке страны.

"Нельсон Мандела сказал: воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои – это те, кто устанавливает мир и начинает строить. У нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины не будут бояться рожать детей, ведь именно дети – смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать - побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс!" - отметила Наталия Королевская.

Представляя Валерия Гнатенко, кандидата в народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ по 49 округу, в который входят Константиновка, Дружковка и близлежащие населенные пункты, Юрий Бойко отметил его профессиональные качества, за которые жители Дружковки уважают своего мэра.

"Сегодняшний форум очень важен для Донецкой области и 49 округа. Наш кандидат по этому округу Валерий Гнатенко достоин представлять регион в Верховной Раде. Его любят и уважают жители Дружковки, и я уверен, что такого же авторитета но, уже в качестве народного депутата, он добьется и у остальных граждан Украины", - сказал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
Одесские ячейки Оппозиционного блока перешли в "Платформу" Бойко 21:38
Указ Порошенко о ликвидации общих и создании местных окружных судов направлен против доступа к правосудию, - Лавринович 21:15
Бойко на форуме в Дружковке рассказал, как договорился в России о скидке на газ 20:49
Двое мальчиков утонули на озере Свитязь 20:43
На рынке электроэнергии ценопад, - Маляр 20:27
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok