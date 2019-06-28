Бойко в Лубнах рассказал, как договорился с Россией снизить цену на газ

28 июня в Лубнах (Полтавская обл.) состоялась встреча местных жителей с основателем ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрием Бойко. На встрече присутствовали люди разных возрастов, но всех волнуют одинаковые вопросы: несправедливые тарифы на коммунальные услуги, низкие заработные платы и пенсии, война на востоке Украины. Ветераны войны в Афганистане и ликвидаторы аварии на ЧАЭС пришли с поддержкой и с надеждой на помощь в восстановлении их пенсий и льгот, ведь знают, что Юрий Бойко единственный, кто отстаивает их права.

Как сообщает официальный сайт, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ рассказал, как можно уменьшить тарифы в два раза, и что для этого уже делается.

"Коммунальные тарифы стали настоящей удавкой на шее людей. Люди вынуждены экономить на всем, они просто доведены до отчаяния. Мы неслучайно ездили в Россию, чтобы договориться о прямых контрактах на газ. Это будет газ дешевле, чем тот, что сейчас. В результате нашей договоренности его стоимость будет максимум 3800 грн., а не 8 тыс., как сегодня, причем для всех – для населения, для коммунальных предприятий, для промышленности. Поэтому соответствующим образом снизятся цены на товары, где газ является необходимой составляющей. Потому что она есть во всем: хлебе, сахаре, во всех товарах, которые используют люди в повседневной жизни. Ну и, конечно же, в коммунальных тарифах", – пояснил Юрий Бойко.

Говоря о позиции политсилы относительно достижения мира в Донбассе, он отметил, что нужно переходить к прямым переговорам. "Мы идем на выборы для того, чтобы принести в страну мир. Мы с самого начала выступали за прямые переговоры со всеми сторонами конфликта, чтобы политическим путем достичь мира. Потому что военного пути для мира нет. И время показало, что мы были правы. И первый шаг к миру уже сделан – первые четверо пленных сейчас возвращаются домой. Это только начало. Мы будем не только говорить и рассказывать, что мы хотим сделать, а реально делать действенные вещи: возвращать наших пленных, завершать войну, возвращать территории, а главное людей в Украине. Это наша главная цель, с которой мы идем на выборы. И я очень надеюсь, что вы поддержите нас в её достижении", – сказал Юрий Бойко.

Представляя кандидата от партии, который идет по 148-му избирательному округу, он, в частности, отметил его честность и ответственность.

"Евгений Жадан все это время, все 5 лет он был вместе с нами и ни разу не обидел, не пошел к другой политической силе, как это было модно, бегать по разным партиям. Он выстоял, выдержал всё то давление, которое было на наших кандидатов и депутатов, наших представителей за последние годы. Я ему верю, и верю, что он и в дальнейшем будет отстаивать ваши интересы, интересы жителей Лубен, интересы своего региона, и будет делать так, чтобы вам жилось лучше. Надеюсь, что вы окажите ему поддержку на этих выборах и он станет депутатом Верховной Рады от нашей политической силы", – сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ идет на выборы, чтобы добиться мира, чтобы люди жили в достатке, а не бедствовали как сейчас.

"Вот с этим мы идем на выборы, за это мы будем бороться, и я уверен, что мы это выполним, потому что этого требуют люди", – резюмировал Юрий Бойко.