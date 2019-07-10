Кабмін не звільнив голову правління "Нафтогазу" Коболєва

Кабінет Міністрів не звільнив голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєва не дивлячись на те, що компанія не відкликала судовий позов.

Про це Українським Новинам повідомили джерела в уряді.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Кабмін прийме рішення про звільнення Коболєва на засіданні уряду 10 липня, якщо "Нафтогаз" не відкличе свій судовий позов, яким було призупинено урядову постанову, що встановлює для "Нафтогазу" 90% норматив сплати дивідендів.

"Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную доручити міністерствам, в координації яких "Нафтогаз", "Турбоатом", здається, ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав Гройсман на засіданні Кабміну 5 липня.

За інформацією агентства Коболєв з 7 по 11 липня перебуває у відрядженні в Англії і Німеччині, у свою чергу, в цей же час проходить роуд-шоу випуску єврооблігацій "Нафтогазу".

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман запропонував керівництву "Нафтогазу" повернути 390 млн гривень премій.

Також Гройсман підтримує залучення правоохоронців для забезпечення доступу перевіряючих Рахункової палати в "Нафтогаз".