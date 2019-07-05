Счетная палата хочет с помощью правоохранителей пробиться на проверку в "Нефтегаз"

Премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает привлечение правоохранителей для обеспечения доступа проверяющих Счетной палаты в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины".

Об этом он сказал в ходе заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Счетная палата начала контрольное мероприятие по "Нефтегазу". Я прошу распоряжение Кабинета Министров о допуске Счетной палаты к проверке. Если нет - тогда мы будем принимать другие меры - приглашать правоохранительные органы для того, чтобы не было препятствования действиям членов Счетной палаты. Владимир Борисович, прошлый случай показал, что "Нефтегаз" создал государство в государстве... Если будет препятствование (проверкам), тогда я буду вынужден пригласить правоохранителей, чтобы не было препятствования действиям членам Счетной палаты", - сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

При этом Гройсман сказал, что поддерживает данную инициативу.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Счетная палата передала в Генеральную прокуратуру результаты аудита "Нефтегаза".

В ноябре 2018 года Пацкан заявил, что "Нефтегаз" не допустил Счетную палату к проведению проверки материалов компании.

В свою очередь в "Нефтегазе Украины" заявили, что Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности компании.