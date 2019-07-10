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10 липня 2019, середа, 17:34 9
Фінанси 2019-07-10T18:00:02+03:00
Українські Новини
Нелегальних обмінників стало більше: де знайшли незаконні точки обміну валюти

Нелегальних обмінників стало більше: де знайшли незаконні точки обміну валюти

Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко/"Лівий Берег"

Національний банк виявив 21 нелегальний валютний обмінник у квітні-червні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за квітень-червень 2019 року здійснив 269 перевірок структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Перевірки здійснювалися в Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Київській областях і Києві.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.

При проведенні перевірок валютообмінників уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 21 пункт обміну валюти, який працював нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів.

Як повідомляли Українські Новини, в обмінниках Києва долар і євро продовжують дешевшати.

Тим часом киянин намагався розплатитися в банку за купівлю авто відксереними гривнями, а НБУ виявив 78 нелегальних валютних обмінників у 2018.

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