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11 липня 2019, четвер, 06:00 43 Карта
Політика 2019-07-11T09:15:03+03:00
Українські Новини
Холода посиляться перед аномальною спекою: синоптик розповіла, коли різко зміниться погода

Холода посиляться перед аномальною спекою: синоптик розповіла, коли різко зміниться погода

Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

В Україні найближчим часом буде домінувати холодна повітряна маса, яку приніс сиклон Pirmin та його атмосферні фронти, а вночі в четвер, за інформацією Укргідрометцентру, місцями похолодає до +2.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вночі температура повітря становитиме + 8 + 14 градусів, в Карпатах місцями 5-7 градусів тепла, вдень у більшості областей очікується + 18 + 24 градуси, на Заході іноді навіть + 15 + 17 градусів", - написала синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Дощі періодично будуть йти по всій території України, хіба що в центральній частині та на півдні вони будуть короткочасними і з сонячними проясненнями.

У Києві, за словами Діденко, 11-го липня очікується прохолодна погода і кртковременные дощі, вночі + 10 + 12 градусів, вдень +20 + 22 градуси.

Також синоптик повідомила, що найближчим часом потепління не передбачається. Спека прийде тільки через півтора тижні.

"Розуміючи, що всіх цікавить справедливе літнє потепління, ризикну і скажу, що, за попередніми прогнозами, надія на повернення шорт і голих плечей з'явиться 20-22 липня. Тобто, навіть не в найближчі, а в наступні вихідні очікується підвищення температури повітря до + 26 + 29, у південній частині до +28 + 32 градусів", - написала Діденко.

За її словами, спекотна погода з південних широт попрямує на Західну і Південну Європу, одночасно дохне і на Східну і зачепить Україну.

"А поки кутаємося, не мерзнемо, насолоджуємося свіжим чудовим повітрям - вид з вікна надихає", - порадила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду: синоптик розповіла, коли зміниться погода.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер в Україні грози та дощі продовжать атакувати Україну, місцями похолодає до +2.

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