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10 липня 2019, середа, 16:43 8
Економіка 2019-07-10T17:15:02+03:00
Українські Новини
Імпортний газ подешевшав у червні на 8,7%

Імпортний газ подешевшав у червні на 8,7%

Газовий пальник. Фото: прес-служба
Газовий пальник. Фото: прес-служба "Чернігівгаз Збут"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що середня митна вартість імпортованого Україною природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час увезення на територію України, в червні знизилася на 8,7%, або на 18,74 доларів/тис. куб. м до 196,4491 доларів/тис. куб. м порівняно з травнем 2019 року (215,1936 доларів/тис. куб. м) в той час, як "Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ.

Про це свідчать дані Мінекономіки, передають Українські Новини.

У гривневому еквіваленті середня митна вартість імпортованого Україною газу в червні знизилася на 9,2%, або на 521,04 гривень/тис. куб. м до 5 160,5069 гривень/тис. куб. м порівняно з травнем (5 681,54 гривень/тис. куб. м).

Показники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховано за даними періодичних митних декларацій (попереднє декларування).

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому імпортний газ подешевшав на 8,5%. Також за 2 місяці 2019 Україна знизила імпорт газу з Європи на 20%.

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