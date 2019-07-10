Імпортний газ подешевшав у червні на 8,7%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що середня митна вартість імпортованого Україною природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час увезення на територію України, в червні знизилася на 8,7%, або на 18,74 доларів\/тис. куб. м до 196,4491 доларів\/тис. куб. м порівняно з травнем 2019 року (215,1936 доларів\/тис. куб. м) в той час, як "Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ.\r\nПро це свідчать дані Мінекономіки, передають Українські Новини.\r\nУ гривневому еквіваленті середня митна вартість імпортованого Україною газу в червні знизилася на 9,2%, або на 521,04 гривень\/тис. куб. м до 5 160,5069 гривень\/тис. куб. м порівняно з травнем (5 681,54 гривень\/тис. куб. м).\r\nПоказники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховано за даними періодичних митних декларацій (попереднє декларування).\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у лютому імпортний газ подешевшав на 8,5%. Також за 2 місяці 2019 Україна знизила імпорт газу з Європи на 20%.