Перший енергоблок найбільшої ЗАЕС вимкнули і відправили на ремонт

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) 10 липня о 14:30 відключила енергоблок №1 від енергомережі для проведення поточного ремонту, який триватиме до 15 липня 2019 року, після того, як раніше відключила 5-й енергоблок.

Про це йдеться в повідомленні Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

Зараз на Запорізькій АЕС у роботі знаходяться 3 енергоблоки.

Сумарна потужність генераторів становить 2 915 МВт, зауважень до роботи основного устаткування і персоналу немає.

ЗАЕС - найбільша в Європі АЕС, має в своєму розпорядженні 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000 сумарною встановленою електричною потужністю 6 ГВт.

Як повідомляли Українські Новини, ЗАЕС достроково підключила №4 енергоблок до мережі після ремонту.

Раніше ЗАЕС майже на півроку відключила енергоблок для планового ремонту. Крім того, на ЗАЕС відключили енергоблок через спрацьовування захисту.

Також Запорізька АЕС відключила 6-й енергоблок. Раніше через дефект ЗАЕС відключала 2-й енергоблок від мережі.