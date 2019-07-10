Перший енергоблок найбільшої ЗАЕС вимкнули і відправили на ремонт

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) 10 липня о 14:30 відключила енергоблок №1 від енергомережі для проведення поточного ремонту, який триватиме до 15 липня 2019 року, після того, як раніше відключила 5-й енергоблок.\r\nПро це йдеться в повідомленні Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.\r\nЗараз на Запорізькій АЕС у роботі знаходяться 3 енергоблоки.\r\nСумарна потужність генераторів становить 2 915 МВт, зауважень до роботи основного устаткування і персоналу немає.\r\nЗАЕС - найбільша в Європі АЕС, має в своєму розпорядженні 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000 сумарною встановленою електричною потужністю 6 ГВт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗАЕС достроково підключила №4 енергоблок до мережі після ремонту.\r\nРаніше ЗАЕС майже на півроку відключила енергоблок для планового ремонту. Крім того, на ЗАЕС відключили енергоблок через спрацьовування захисту.\r\nТакож Запорізька АЕС відключила 6-й енергоблок. Раніше через дефект ЗАЕС відключала 2-й енергоблок від мережі.