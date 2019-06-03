Запорожская АЭС отключила 5-й энергоблок

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в понедельник в 00:01 отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте ЗАЭС, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что ремонтные работы продлятся 119 дней - до 27 сентября 2019 года.\r\nСейчас на ЗАЭС в работе находятся 4 энергоблока из 6, суммарная мощность генераторов составляет 3 680 МВт.\r\nНа энергоблоке №2 ведется плановый капитальный ремонт.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЗАЭС досрочно подключила 4-й энергоблок к сети после ремонта.\r\nРанее, 7 марта, ЗАЭС отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта. Предполагалось, что ремонт будет длиться 160 дней. \r\nЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.