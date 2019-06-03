Запорожская АЭС отключила 5-й энергоблок

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в понедельник в 00:01 отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЗАЭС, передают Українські Новини.

Отмечается, что ремонтные работы продлятся 119 дней - до 27 сентября 2019 года.

Сейчас на ЗАЭС в работе находятся 4 энергоблока из 6, суммарная мощность генераторов составляет 3 680 МВт.

На энергоблоке №2 ведется плановый капитальный ремонт.

Как сообщали Українськi Новини, ЗАЭС досрочно подключила 4-й энергоблок к сети после ремонта.

Ранее, 7 марта, ЗАЭС отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта. Предполагалось, что ремонт будет длиться 160 дней.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.