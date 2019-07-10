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10 липня 2019, середа, 15:28 20
Судова влада 2019-07-10T16:15:01+03:00
Українські Новини
Запорізький екс-губернатор Бриль не задекларував доходи на 43 млн гривень

Запорізький екс-губернатор Бриль не задекларував доходи на 43 млн гривень

Костянтин Бриль. Фото: tsn.ua
Костянтин Бриль. Фото: tsn.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру, яке просило САП узгодити, колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю в декларуванні недостовірних даних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

9 липня детективи за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому голові про вчинення злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що екс-чиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн гривень і 8 млн гривень відповідно, а декларацію 2015 роки взагалі не подав.

Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Повідомлення про підозру екс-губернатору надіслано поштою через неможливість вручення його особисто - такий порядок передбачено КПК.

Колишньому чиновнику про виклик до НАБУ детективи повідомили заздалегідь, він особисто підтвердив намір з'явитися в НАБУ 9 липня 14:00, але не прийшов.

Відтоді екс-чиновник на дзвінки детективів не відповідає.

За місцем проживання чоловік, що назвався охоронцем, повідомив детективам, що колишнього губернатора немає, отримувати документи цей чоловік відмовилася.

Протягом перебування детективів поряд із місцем проживання екс-чиновника з кількох автомобілів за ними спостерігали невстановлені особи.

Розслідування фактів недекларування детективи НАБУ почали при каденції топ-чиновника в січні 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, друга губернатора Бриля оштрафували на 480 гривень за неявку до НАБУ.

Тим часом дружина запорізького губернатора Бриля володіє нерухомістю в анексованому Криму.

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