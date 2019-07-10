Запорізький екс-губернатор Бриль не задекларував доходи на 43 млн гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру, яке просило САП узгодити, колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю в декларуванні недостовірних даних.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.\r\n9 липня детективи за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому голові про вчинення злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу.\r\nСлідство встановило, що екс-чиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн гривень і 8 млн гривень відповідно, а декларацію 2015 роки взагалі не подав.\r\nСеред незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.\r\nПовідомлення про підозру екс-губернатору надіслано поштою через неможливість вручення його особисто - такий порядок передбачено КПК.\r\nКолишньому чиновнику про виклик до НАБУ детективи повідомили заздалегідь, він особисто підтвердив намір з'явитися в НАБУ 9 липня 14:00, але не прийшов.\r\nВідтоді екс-чиновник на дзвінки детективів не відповідає.\r\nЗа місцем проживання чоловік, що назвався охоронцем, повідомив детективам, що колишнього губернатора немає, отримувати документи цей чоловік відмовилася.\r\nПротягом перебування детективів поряд із місцем проживання екс-чиновника з кількох автомобілів за ними спостерігали невстановлені особи.\r\nРозслідування фактів недекларування детективи НАБУ почали при каденції топ-чиновника в січні 2017 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, друга губернатора Бриля оштрафували на 480 гривень за неявку до НАБУ.\r\nТим часом дружина запорізького губернатора Бриля володіє нерухомістю в анексованому Криму.