Завтра грози і дощі продовжать атакувати Україну, місцями похолодає до +2

11 липня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Карпатах дощ, температура вночі +2...+7 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, дощ, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті дощ. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

10 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+24 градуси; в районі Одеси і Приморського +18...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

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Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу в Україні місцями похолодає до +5 і пройдуть дощі з грозами.