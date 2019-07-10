Мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів з 2023

Кабінет Міністрів встановив мінімальний оклад вчителя 2,5 прожиткових мінімуму з 2020 року, 3 прожиткових мінімуми - з 2021 року, 3,5 прожиткових мінімуму - до 2022 року , 4 прожиткових мінімуми - з 2023 року.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Ми вирішили прив'язку зарплат зробити до прожиткового мінімуму, який змінюється і відображає економічну ситуацію в країні", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, представляючи документ.

В системі оплати скасовуються тарифні розряди і будуть введені 7 підгруп педпрацівників, 5 підгруп науково-педагогічних працівників і 4 підгрупи наукових працівників.

Збережуться доплати за стаж і перевірку зошитів, однак скасовується надбавка за престижність.

Підвищення торкнуться не тільки шкільних вчителів, але і викладачів закладів профтехосвіти, гуртків позашкільних, дошкільних і вищих навчальних закладів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін підвищив зарплати викладачам внз на 11% з 2019.

Також Гриневич пропонує виділити 25 млрд гривень у 2020 для підвищення зарплат вчителям.