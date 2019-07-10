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10 липня 2019, середа, 13:00 13
Спорт 2019-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Світоліна першою в Україні пробилася у півфінал Вімблдону

Світоліна першою в Україні пробилася у півфінал Вімблдону

Еліна Світоліна. Фото: @Wimbledon
Еліна Світоліна. Фото: @Wimbledon

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал Wimbledon після перемоги над чешкою Кароліною Муховою на стадії 1/4 фіналу. Рахунок зустрічі– 7:5, 6:4.

Як повідомляє Xsport, перший сет українка почала з брейка, але потім віддала два гейми на своїй подачі і дозволила суперниці повести з рахунком 5:2. Незважаючи на непросте становище Світоліної, Мухова так і не отримала жодного сет-пойнта – українка виграла п'ять геймів поспіль.

Другу партію спокійно виграти не вдалося. Світоліна дозволила суперниці повести 2:0, але потім оформила три брейка поспіль і вже сама вигравала 5:2. Мухова спробувала повторити подвиг українки у першому сеті і відіграла два гейми, але потім Світоліна на своїй подачі закрила матч.

Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини. За цей час українка 2 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і виграла 6 геймів на прийомі. У свою чергу, чешка не зробила жодного ейса, вчинила 1 "подвійну" і реалізувала 4 брейк-пойнти.

Таким чином, Світоліна стала першою представницею України в півфіналі Wimbledon, а також вперше в кар'єрі вийшла до такої стадії на турнірах Grand Slam.

За місце у фіналі українка побореться з Сімоною Халеп, яка обіграла кривдницю Даяни Ястремської Чжан Шуай.

Раніше Серена Вільямс вийшла у півфінал Wimbledon.

Нагадаємо, в травні Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam.

Раніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці.

Тим часом, Світоліна перемогла Марію Саккари і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону.

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