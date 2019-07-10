В Одеській області знайшли повішеним екс-голову РДА, підозрюваного в пораненні депутата Урбанського

Колишній голова Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Володимир Зінченко, підозрюваний в пораненні депутата Верховної Ради Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенка"), знайдений повішеним у власному будинку в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

"Тіло 62-річного чоловіка виявлено вчора повішеним у власному будинку", - сказано в ньому.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

Повідомляється, що в Овідіопольський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання виявлено повішеним господар домоволодіння, 1957 року народження.

На місце виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Під час огляду місця події слідів порушення обстановки в будинку і ознак насильства на тілі чоловіка не виявлено.

Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.

Встановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому за фактом вчинення хуліганських дій та використання зброї стосовно депутата Урбанського.

9 липня за клопотанням прокуратури йому повинен був обиратися запобіжний захід, проте на суд Зінченко не з'явився.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня правоохоронці затримали власника ресторану "Хуторок у Зіни" екс-голову Білгород-Дністровської РДА Зінченка за підозрою в пораненні з травматичного пістолета депутата, колишнього голови Одеської облради Урбанського.

Під час конфлікту з Зінченко депутат отримав постріл у ногу. Парламентарій додав, що власник ресторану образив його дружину і він заступився за неї. При цьому, за його словами, поранив його власник бази відпочинку перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше суд заарештував підозрюваного в пораненні депутата Ради Урбанського.