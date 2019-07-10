В Одеській області знайшли повішеним екс-голову РДА, підозрюваного в пораненні депутата Урбанського

Колишній голова Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Володимир Зінченко, підозрюваний в пораненні депутата Верховної Ради Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенка"), знайдений повішеним у власному будинку в Одеській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.\r\n"Тіло 62-річного чоловіка виявлено вчора повішеним у власному будинку", - сказано в ньому.\r\nЗа даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".\r\nПовідомляється, що в Овідіопольський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання виявлено повішеним господар домоволодіння, 1957 року народження.\r\nНа місце виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.\r\nПід час огляду місця події слідів порушення обстановки в будинку і ознак насильства на тілі чоловіка не виявлено.\r\nДля встановлення причини смерті тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.\r\nВстановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому за фактом вчинення хуліганських дій та використання зброї стосовно депутата Урбанського.\r\n9 липня за клопотанням прокуратури йому повинен був обиратися запобіжний захід, проте на суд Зінченко не з'явився.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку травня правоохоронці затримали власника ресторану "Хуторок у Зіни" екс-голову Білгород-Дністровської РДА Зінченка за підозрою в пораненні з травматичного пістолета депутата, колишнього голови Одеської облради Урбанського.\r\nПід час конфлікту з Зінченко депутат отримав постріл у ногу. Парламентарій додав, що власник ресторану образив його дружину і він заступився за неї. При цьому, за його словами, поранив його власник бази відпочинку перебував у стані алкогольного сп'яніння.\r\nРаніше суд заарештував підозрюваного в пораненні депутата Ради Урбанського.