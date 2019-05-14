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14 мая 2019, вторник, 10:53 253
Судебная власть 2019-05-14T10:53:22+03:00
Українські Новини
Суд арестовал подозреваемого в ранении депутата Рады Урбанского

Суд арестовал подозреваемого в ранении депутата Рады Урбанского

Суд в Одессе взял под стражу владельца базы отдыха, который подозревается в огнестрельном ранении депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция "Блок Петра Порошенко").

Об этом Урбанский сообщил Українським Новинам.

"Он находится в СИЗО до 6 июля", - сказал он.

Депутат не уточнил, когда подозреваемому была избрана мера пресечения.

Спикер Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк также подтвердил Українським Новинам, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее депутата Урбанского ранили из травмата в Одесской области, полиция начала расследование.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Урбанский утверждает, что не был пьян, когда получил огнестрельное ранение под Одессой.

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