Суд арестовал подозреваемого в ранении депутата Рады Урбанского

Суд в Одессе взял под стражу владельца базы отдыха, который подозревается в огнестрельном ранении депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция "Блок Петра Порошенко").\r\nОб этом Урбанский сообщил Українським Новинам.\r\n"Он находится в СИЗО до 6 июля", - сказал он.\r\nДепутат не уточнил, когда подозреваемому была избрана мера пресечения.\r\nСпикер Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк также подтвердил Українським Новинам, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.\r\nРанее депутата Урбанского ранили из травмата в Одесской области, полиция начала расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутат Урбанский утверждает, что не был пьян, когда получил огнестрельное ранение под Одессой.