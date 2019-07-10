Третина депутатів Ради орендують житло за 20 тисяч гривень в місяць з бюджету

156 депутатів Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету у 2-му кварталі 2019 року, незважаючи на розпочате ГРБ розслідування через відповідних виплат.

Про це йдеться в парламентській газеті "Голос України", передають Українські новини.

Відповідно до наведеного в газеті списку, компенсацією, зокрема, скористалися голова Ради Андрій Парубій, Борислав Розенблат (позафракційний), кандидат у Президенти на виборах 31 березня Юрій Тимошенко, Юрій Береза, Максим Курячий (всі - позафракційні), Олег Барна, Дмитро Білоцерківець, Сергій Каплін, (всі - "Блок Петра Порошенка").

Також компенсацію отримали Євген Дейд і Олег Кришин (обидва - "Народний фронт"), Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), Володимир Парасюк і Олег Петренко (обидва - позафракційні), Микола Скорик ("Опозиційний блок").

Згідно з даними на сайті парламенту, компенсація депутату за оренду житла становить 18,2-20,2 тис. гривень на місяць в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій і більше половини депутатів отримали більше 40 млн гривень компенсації за оренду житла.

Раніше три кандидати в Президенти отримали 160-240 тис. грн компенсації за оренду житла.