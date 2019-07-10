Рейтинг платформи Бойка перевалив за 14%, "Опоблок" Ахметова не проходить

48,5% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), серед тих, хто буде голосувати на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня і визначився з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 14,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 9,2% - за "Європейську солідарність" і 6,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nНа питання про те, чи збираються вони голосувати на позачергових виборах Ради 21 липня, 66% респондентів відповіли, що точно або швидше за все так.\r\nРеспондентів запитали, за яку партію вони проголосують.\r\n"На момент формування анкети, ще не був відомий повний список зареєстрованих партій та їх порядок в бюлетені, тому в списку, який пропонувався респондентові, не вистачає кількох партій (зокрема, партії Саакашвілі і партії Шарія), хоча респондент мав можливість вказати і партію не зі списку", - йдеться в прес-релізі КМІС.\r\n5%-ий бар'єр долають 4 партії серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина".\r\nУ межах похибки вибірки результат партій "Голос" (4,4%) і "Сила і честь" (4,1%).\r\nЗа інші партії готові проголосувати менше 3% опитаних: "Опозиційний блок" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,3%, "Громадянська позиція" - 1,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і "Партія Шарія" - по 1,6%, "Самопоміч" - 0,7%, Аграрна партія - 0,1%.\r\nОпитування проводилося з 25 червня по 7 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 004 повнолітніх респондентів з усіх регіонів.\r\nСтатистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — до 25%, 2% — до 10% і 1,4% — до 5%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за даними опитування, Зеленський просідає, а Бойко набирає в рейтингу.\r\nРаніше за тиждень рейтинг партії Президента Володимира Зеленського впав на 3%, а у партії Бойко виріс на 1,3%.