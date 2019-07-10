Рейтинг платформи Бойка перевалив за 14%, "Опоблок" Ахметова не проходить

48,5% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), серед тих, хто буде голосувати на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня і визначився з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 14,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 9,2% - за "Європейську солідарність" і 6,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

На питання про те, чи збираються вони голосувати на позачергових виборах Ради 21 липня, 66% респондентів відповіли, що точно або швидше за все так.

Респондентів запитали, за яку партію вони проголосують.

"На момент формування анкети, ще не був відомий повний список зареєстрованих партій та їх порядок в бюлетені, тому в списку, який пропонувався респондентові, не вистачає кількох партій (зокрема, партії Саакашвілі і партії Шарія), хоча респондент мав можливість вказати і партію не зі списку", - йдеться в прес-релізі КМІС.

5%-ий бар'єр долають 4 партії серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина".

У межах похибки вибірки результат партій "Голос" (4,4%) і "Сила і честь" (4,1%).

За інші партії готові проголосувати менше 3% опитаних: "Опозиційний блок" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,3%, "Громадянська позиція" - 1,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і "Партія Шарія" - по 1,6%, "Самопоміч" - 0,7%, Аграрна партія - 0,1%.

Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 004 повнолітніх респондентів з усіх регіонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — до 25%, 2% — до 10% і 1,4% — до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування, Зеленський просідає, а Бойко набирає в рейтингу.

Раніше за тиждень рейтинг партії Президента Володимира Зеленського впав на 3%, а у партії Бойко виріс на 1,3%.