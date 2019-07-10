Електропостачання "Води Донбасу" відновили

Енергопостачальна компанія "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" відновила електропостачання комунального підприємства "Вода Донбасу".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"9 липня "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" отримав офіційне повідомлення від "Укрінтеренерго" про виключення КП "Компанія Вода Донбасу" зі списку підприємств на відключення від електричної мережі та відновлення електропостачання для підприємства. Вже 9 липня 2018 року енергетики оперативно відновили електропостачання "Води Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обмеження та відновлення електроенергії були виконані оператором системи розподілу по заявці постачальника останньої надії в рамках чинного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, мешканці Костянтинівки майже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, вони готові перекривати дороги.

Раніше "Воді Донбасу" обмежили електрику: частина Донецької області залишилася без водопостачання.