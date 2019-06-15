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15 июня 2019, суббота, 14:46 634
Общество 2019-06-15T14:53:00+03:00
Українські Новини
Жители Константиновки почти месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, они готовы п

Жители Константиновки почти месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, они готовы перекрывать дороги

Жители Константиновки Донецкой области последние недели испытывают трудности с водоснабжением. Особенно остро ее нехватку ощущают жители поселков Сантуриновка, Первомайский, Красный Октябрь. Об этом пишут журналисты издания Zi Новостной портал.

"С 20 мая без воды Новоселовка, ее запасы заканчиваются в лечебных учреждениях, расположенных в поселке. К тому же, положение усугубило отключение Константиновки от водоснабжения из-за ремонта центрального водовода в Славянске. Градус возмущения граждан зашкаливает. Вчера, 13 июня, в редакцию издания поступило сообщение о готовящейся акции в поселке Первомайский. Люди настроены идти в администрацию ПУВКХ, чтобы решать вопрос кардинально. А если не получится – применять другие более решительные и неординарные меры", - отмечают авторы статьи.

По данным издания, утром 14 июня жители Константиновки собрались у входа в здание городского водоканала. "Люди требуют подать воду. Иначе – народ дал три дня администрации ПУВКХ, чтобы решить вопрос водоснабжения поселка. Если вопрос не решится, граждане готовы перекрывать центральные улицы города, предварительно уведомив об этом администрацию города – так решили жители поселка Первомайский. Но, как стало известно, граждане поселка Сантуриновка этим утром уже приступили к неординарным действиям, перекрыв трассы по улице Минской и на выезде на Бахмутскую трассу", - отметили авторы статьи.

В материале также подчеркивается, что Белокузьминовская и Клебан-Быкская насосные станции отключены от электричества из-за огромных долгов КП "Вода Донбасса" перед поставщиком последней надежды "Укринтерэнэрг2. Информация об отключении поступила в Главное управление ГосЧС еще 23 мая.

Как ранее сообщалось, 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Перед тем водоснабжение прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Напомним, жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса".

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