Порядок денний засідання Кабміну: освіта і наркотична ситуація в Україні

Кабінет Міністрів на засіданні у середу розгляне питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, передають Українські Новини.

Представляти документ буде виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка раніше виступила за легалізацію марихуани у медицині.

На засіданні планується прийняти ряд рішень у сфері освіти.

Зокрема, будуть схвалені проект закону про професійну (професійно-технічну) освіту, порядки організації інклюзивної освіти у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, порядок використання коштів держбюджету для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти, а також стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 року.

Крім того, планується затвердження переліку іноземних акредитаційних агенцій та агенцій забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, які визнаються в Україні, і перерозподілу освітньої субвенції на поточний рік.

Міністр фінансів Оксана Маркарова на засіданні буде представляти проект документа про реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна", положення про спостережну раду Державного експортно-імпортного банку України та Ощадбанку.

Також у порядку денному ряд економічних питань: конкурс на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, реорганізація державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбинатˮ.

Окремо будуть розглянуті кадрові питання та питання з обмеженим доступом.

Засідання під головуванням Гройсмана заплановано на 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, попереднє засідання уряду відбулося 5 липня. На ньому Максима Нефьодова призначили главою Митниці.