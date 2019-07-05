Что будет делать Кабмин в пятницу: новая комиссия, кадровые вопросы, реформа Налоговой и Таможни

Кабинет Министров на заседании в пятницу намерен создать офсетную комиссию.\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания правительства, передают Українські Новини.\r\nНа заседании планируется утвердить несколько проектов указов Президента, в частности о Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы.\r\nТакже правительство одобрит правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению и порядок осуществления государственного контроля в странах-экспортерах.\r\nКроме того, в повестке вопросы предоставления в 2019 году субвенции местным бюджетам на строительство мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта, передислокация воинской части А 1182 Вооруженных Сил, вопросы реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.\r\nОтдельно будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.\r\nНачало заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 12:30.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в пятницу Гройсман не пришел на час вопросов к правительству в Верховную Раду. \r\nНа прошлом заседании правительство одобрило 8 кандидатур Владимира Зеленского на должности глав областных государственных администраций.