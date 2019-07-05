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05 июля 2019, пятница, 10:38 835
Кабмин 2019-07-05T10:49:39+03:00
Українські Новини
Что будет делать Кабмин в пятницу: новая комиссия, кадровые вопросы, реформа Налоговой и Таможни

Что будет делать Кабмин в пятницу: новая комиссия, кадровые вопросы, реформа Налоговой и Таможни

Заседание Кабмина
Заседание Кабмина

Кабинет Министров на заседании в пятницу намерен создать офсетную комиссию.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передают Українські Новини.

На заседании планируется утвердить несколько проектов указов Президента, в частности о Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

Также правительство одобрит правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению и порядок осуществления государственного контроля в странах-экспортерах.

Кроме того, в повестке вопросы предоставления в 2019 году субвенции местным бюджетам на строительство мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта, передислокация воинской части А 1182 Вооруженных Сил, вопросы реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Отдельно будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Начало заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 12:30.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гройсман не пришел на час вопросов к правительству в Верховную Раду.

На прошлом заседании правительство одобрило 8 кандидатур Владимира Зеленского на должности глав областных государственных администраций.

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