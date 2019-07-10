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10 липня 2019, середа, 08:00 8
Силові структури 2019-07-10T09:00:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили п'ятьох бійців ЗСУ, знищені троє окупантів

На Донбасі бойовики поранили п'ятьох бійців ЗСУ, знищені троє окупантів

Вчора, 9 липня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. В результаті бойових дій поранення отримали п'ять бійців ЗСУ, а ще четверо – травмовані. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 8 разів.

"В результаті обстрілу ворожих п'ять військовослужбовців отримали поранення і четверо - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 9 липня троє окупантів знищені і троє поранені", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики застосували проти українських військових заборонену зброю, але зазнали втрат 8 липня.

Раніше бойовики на Донбасі обстріляли Травневе з РПГ.

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