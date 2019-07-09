На вибори по "мажоритарці" балотується 19% безробітних

Серед самовисуванців 19% кандидатів (близько 330 осіб) є безробітними. Рух ЧЕСНО дослідив, які партії висунули безробітних в мажоритарних округах.

Безробітні балотуються від усіх прохідних політсил. Так, партія "Європейська солідарність" – має найбільший відсоток безробітних серед своїх кандидатів на округах - 12%, "Слуга народу" серед висунутих спочатку 199 кандидатів по мажоритарці має 10% безробітних; партія "Голос" – 7%, або 5 кандидатів з числа 68; "Опозиційна платформа – За життя" висунула 17 безробітних з 151-го кандидата, це 11 %; з 133-х кандидатів; "Батьківщина" – 11%.

Раніше рух Чесно писав про самих популярних професіях і посадах кандидатів у мажоритарних округах.

Методологія:

Професії і посади кандидатів-мажоритарників рух виділив з їх біографій.

Зауважимо, що рух аналізувало професії всіх зареєстрованих мажоритарників, ігноруючи те, було їх реєстрація скасована.

Категорія "без роботи" містить "тимчасово непрацюючих" і "безробітних".

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень рейтинг партії Президента Володимира Зеленського впав на 3%, а у партії Бойко виріс на 1,3%. Так, 42,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові були підтримати партію "Слуга народу", 13,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,3% - "Європейську солідарність", на 7,2% - партію "Голос", і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.