підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 23:00 8
Політика 2019-07-09T23:04:49+03:00
Українські Новини
Разумков пообіцяв захищати і розвивати українську мову як державну

Разумков пообіцяв захищати і розвивати українську мову як державну

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пояснив позицію команди президента щодо мовного питання. За його словами, це не головна проблема українського суспільства, але захищати державну мову все одно потрібно. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Так Разумков відповів на запитання першого заступника спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, яка попросила пояснити позицію команди президента.

"Я не впевнений, що це головна проблема українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звичайно, захищати державну мову треба. І розвивати державну мову треба. Але, я вважаю, не тими механізмами та пропозиціями, які використала попередня команда. Мовне питання — це важливо, але якщо ми говоримо про популяризацію мови — то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні більш широко використовувалася державна мова. Це не було зроблено", — сказав Разумков.

Також раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП в шортах.

А ще Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники.

Більше новин про: Українська мова Мовне питання Дмитро Разумков

Архів
Новини
Разумков пообіцяв захищати і розвивати українську мову як державну 23:00
Путін заявив, що РФ неминуче зблизитися з Україною у фільмі "У боротьбі за Україну" 22:29
Новий сезон "Американської історії жахів" вийде без Сари Полсон 22:05
Іспанію накрила сильна повінь: є жертва 21:41
Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас 20:53
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok