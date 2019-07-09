Разумков пообіцяв захищати і розвивати українську мову як державну

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пояснив позицію команди президента щодо мовного питання. За його словами, це не головна проблема українського суспільства, але захищати державну мову все одно потрібно. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Так Разумков відповів на запитання першого заступника спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, яка попросила пояснити позицію команди президента.

"Я не впевнений, що це головна проблема українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звичайно, захищати державну мову треба. І розвивати державну мову треба. Але, я вважаю, не тими механізмами та пропозиціями, які використала попередня команда. Мовне питання — це важливо, але якщо ми говоримо про популяризацію мови — то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні більш широко використовувалася державна мова. Це не було зроблено", — сказав Разумков.

https://www.youtube.com/watch?v=xZAFwgkenbk" frameborder="0" allowfullscreen>

Також раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП в шортах.

А ще Разумков розповів, коли будуть сидіти чиновники.