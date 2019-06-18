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18 июня 2019, вторник, 17:24 173
Политика 2019-06-18T17:24:15+03:00
Українські Новини
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники

Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники

Дмитрий Разумков. Скриншот видео
Дмитрий Разумков. Скриншот видео "Наш"

Партия "Слуга народа" выступает за перезапуск судебной системы и антикоррупционных органов.

Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передают Українськi Новини.

Читатели задали вопрос Разумкову: "Когда будут сидеть чиновники?"

"Когда заработает система, когда "посадки" не будут происходить в ручном режиме. Нужно поменять судебную систему, перезапустить антикоррупционные органы", - сказал Разумков.

По его словам, население жаждет перезапуска антикоррупционных органов, и партия учтет его настроения.

Также он считает, что заработная плата депутата Рады должна быть адекватной и по сравнению той, которую получают другие люди, она достаточно высокая.

Он отметил, что если кто-то идет в депутаты за зарплатой, то нужно подумать, есть ли в этом смысл.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский намерен создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Больше новостей о: Судебная реформа Слуга народа Владимир Зеленский Дмитрий Разумков

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