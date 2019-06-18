Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники

Партия "Слуга народа" выступает за перезапуск судебной системы и антикоррупционных органов.\r\nОб этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передают Українськi Новини.\r\nЧитатели задали вопрос Разумкову: "Когда будут сидеть чиновники?"\r\n"Когда заработает система, когда "посадки" не будут происходить в ручном режиме. Нужно поменять судебную систему, перезапустить антикоррупционные органы", - сказал Разумков.\r\nПо его словам, население жаждет перезапуска антикоррупционных органов, и партия учтет его настроения.\r\nТакже он считает, что заработная плата депутата Рады должна быть адекватной и по сравнению той, которую получают другие люди, она достаточно высокая.\r\nОн отметил, что если кто-то идет в депутаты за зарплатой, то нужно подумать, есть ли в этом смысл.\r\nКак сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский намерен создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.\r\nРанее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.