Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники

Партия "Слуга народа" выступает за перезапуск судебной системы и антикоррупционных органов.

Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передают Українськi Новини.

Читатели задали вопрос Разумкову: "Когда будут сидеть чиновники?"

"Когда заработает система, когда "посадки" не будут происходить в ручном режиме. Нужно поменять судебную систему, перезапустить антикоррупционные органы", - сказал Разумков.

По его словам, население жаждет перезапуска антикоррупционных органов, и партия учтет его настроения.

Также он считает, что заработная плата депутата Рады должна быть адекватной и по сравнению той, которую получают другие люди, она достаточно высокая.

Он отметил, что если кто-то идет в депутаты за зарплатой, то нужно подумать, есть ли в этом смысл.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский намерен создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.