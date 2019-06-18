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18 июня 2019, вторник, 16:42 560
Политика 2019-06-18T16:47:47+03:00
Українські Новини
Разумков заявил, что не готов посещать АП в шортах

Разумков заявил, что не готов посещать АП в шортах

Дмитрий Разумков. Фото: informator
Дмитрий Разумков. Фото: informator

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал недавнее нововведение о разрешении посещать Администрацию президента в шортах, заявив, что не готов к такому дресс-коду и ему комфортно в костюмах.

Об этом Разумков сообщил, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передают Українськi Новини.

"Нет, не готов. Я привык к костюмам. Мне так комфортно", - заявил Разумков.

Лидер "Слуги народа" добавил, что предпочитает строгий дресс-код.

Тем временем ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен и добавила, что изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком.

Как сообщали Українські Новини, городской велопрокат появился под АП в Киеве.

Ранее Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции.

Кроме того, Кабинет Министров запретил вход в дом правительства лицам в виде, который не соответствуют общепринятым требованиям пристойности, а конгрессменам США предложили сменить костюмы и галстуки на гавайские рубашки.

Больше новостей о: Администрация Президента Дресс-код Шорты Партия "Слуга народа" Дмитрий Разумков

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