Разумков заявил, что не готов посещать АП в шортах

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал недавнее нововведение о разрешении посещать Администрацию президента в шортах, заявив, что не готов к такому дресс-коду и ему комфортно в костюмах.\r\nОб этом Разумков сообщил, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передают Українськi Новини.\r\n"Нет, не готов. Я привык к костюмам. Мне так комфортно", - заявил Разумков.\r\nЛидер "Слуги народа" добавил, что предпочитает строгий дресс-код.\r\nТем временем ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен и добавила, что изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком.\r\nКак сообщали Українські Новини, городской велопрокат появился под АП в Киеве.\r\nРанее Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции.\r\nКроме того, Кабинет Министров запретил вход в дом правительства лицам в виде, который не соответствуют общепринятым требованиям пристойности, а конгрессменам США предложили сменить костюмы и галстуки на гавайские рубашки.