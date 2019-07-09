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09 липня 2019, вівторок, 21:41 20
Європа 2019-07-09T23:30:02+03:00
Українські Новини
Іспанію накрила сильна повінь: є жертва

Іспанію накрила сильна повінь: є жертва

Сильні зливи на півночі Іспанії викликали серйозну повінь, в якій вже загинула одна людина. Про це у вівторок, 9 липня, повідомляє Associated Press.

Сильні дощі в понеділок ввечері, іноді супроводжувалися градом, призвели до перекриття доріг і відключення електрики в різних частинах Іспанії, а пожежники виявили тіло водія, чий автомобіль змило потоком води. Також в північному місті Тафалья зливи викликали переповнення двох місцевих річок.

Станом на ранок вівторка доступ у місто Тафалья з населенням понад 10 тисяч людей не був очищений, заявив уряд регіону Наварра. Повінь порушило роботу головної залізничної лінії.

А в Памплонічерез сильний дощ в понеділок ввечері довелося зупинити бій биків в рамках знаменитого міського фестивалю Сан-Фермін.

Раніше з'явилися вражаючі фото найсильнішого потопу в російській Іркутській області зроблені з космосу: під воду пішли міста.

А на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів, 1 міст, 8 будинків і 273 га сільгоспугідь затоплені через сильний паводок на Закарпатті.
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