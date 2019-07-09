Іспанію накрила сильна повінь: є жертва

Сильні зливи на півночі Іспанії викликали серйозну повінь, в якій вже загинула одна людина. Про це у вівторок, 9 липня, повідомляє Associated Press.

Сильні дощі в понеділок ввечері, іноді супроводжувалися градом, призвели до перекриття доріг і відключення електрики в різних частинах Іспанії, а пожежники виявили тіло водія, чий автомобіль змило потоком води. Також в північному місті Тафалья зливи викликали переповнення двох місцевих річок.

Станом на ранок вівторка доступ у місто Тафалья з населенням понад 10 тисяч людей не був очищений, заявив уряд регіону Наварра. Повінь порушило роботу головної залізничної лінії.

Inundaciones en Tafalla y cortes de carretera por las fuertes lluvias en Navarra. Así estaba esta tarde la N-121 a la altura de Pueyo como consecuencia de las tormentas, informa la Policía Foral 👇https://t.co/wuLR6kCmjl pic.twitter.com/vAWl6gH6Py — Europa Press (@europapress) 8 июля 2019 г.

А в Памплонічерез сильний дощ в понеділок ввечері довелося зупинити бій биків в рамках знаменитого міського фестивалю Сан-Фермін.

Раніше з'явилися вражаючі фото найсильнішого потопу в російській Іркутській області зроблені з космосу: під воду пішли міста.

А на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів, 1 міст, 8 будинків і 273 га сільгоспугідь затоплені через сильний паводок на Закарпатті.