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09 липня 2019, вівторок, 19:38 21
Події 2019-07-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: Glovo - battle між кур'єрами служби доставки у Києві

Відео дня: Glovo - battle між кур'єрами служби доставки у Києві

У вівторок, 9 липня, на Вознесенському узвозі побилися кур'єри служби доставки Glovo, причому, як повідомлялося в "Києві оперативному", один з них вже був помічений у агресивній поведінці по відношенню до людей. Про це повідомив адвокат Дмитро Кострюков на своїй сторінці в Facebook і "Київ Оперативний".

За словами адвоката, бійка кур'єрів почалася після ДТП — мопеди зіткнулися і впали. Після цього між працівниками служби доставки зав'язалася словесна перепалка, а потім бійка. В результаті один кур'єр розбив іншому ніс і вони роз'їхалися.

Також відреагувала на інцидент служба доставки Glovo.

"Ми вважаємо, що подібна поведінка кур'єрів є неприпустимою і обов'язково проведемо додаткові роз'яснювальні сесії щодо правил роботи з платформою Glovo, стандартів сервісу і правил поведінки. Кур'єри є незалежними суб'єктами, проте у кожного є власний рейтинг, на який можуть впливати користувачі, партнери і подібні випадки. При зниженні рейтингу кур'єра в додатку, він обов'язково буде відключений від платформи Glovo без можливості відновлення співпраці", - повідомляє фірма.

Проте найцікавіше відреагували користувачі соцмереж, які тут же влаштували обговорення інциденту з кур'єрами із смішними коментарями. І взагалі, як виявилося, багато людей чекають баттла "Uber Eats" проти "Glovo", а то коли свій свого б'є - нецікаво.

А в Італії кур'єри Glovo влаштували протест через низьку зарплату.

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