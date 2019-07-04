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04 июля 2019, четверг, 16:19 1129
Происшествия 2019-07-04T16:19:55+03:00
Українські Новини
Курьер службы доставки Glovo избил мужчину шлемом

Курьер службы доставки Glovo избил мужчину шлемом

В Киеве курьер службы доставки Glovo избил мужчину за то, что тот сделал ему замечание за езду на мопеде в подземном переходе. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Свидетели сообщили группе, что курьер Glovo катил по подземному переходу мопед, однако затем завел его при выходе, на что получил замечение от мужчины о том, что он задымил весь переход и ударил мопедиста. Курьер Glovo начал жестоко избивать мужчину шлемом по голове. Когда он упал, курьер не остановился и стал бить лежачего мужчину.

В комментариях люди становятся в защиту мужчины, который высказал замечение курьеру, также отреагировали служба доставки.

Ранее вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому и его брату в избиении водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.

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