Курьер службы доставки Glovo избил мужчину шлемом

В Киеве курьер службы доставки Glovo избил мужчину за то, что тот сделал ему замечание за езду на мопеде в подземном переходе. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Свидетели сообщили группе, что курьер Glovo катил по подземному переходу мопед, однако затем завел его при выходе, на что получил замечение от мужчины о том, что он задымил весь переход и ударил мопедиста. Курьер Glovo начал жестоко избивать мужчину шлемом по голове. Когда он упал, курьер не остановился и стал бить лежачего мужчину.

В комментариях люди становятся в защиту мужчины, который высказал замечение курьеру, также отреагировали служба доставки.

Ранее вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому и его брату в избиении водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.