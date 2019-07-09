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09 липня 2019, вівторок, 18:52 12
Економіка 2019-07-09T21:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку обвалилася

Гривня на міжбанку обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 9 коп. у вівторок знизився на 7 коп. до 25,64 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,53-25,55 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,44-25,47 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,61-25,668 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,50% з 27,72 UAH/USD до 25,64 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в обмінниках Києва долар і євро продовжують дешевшати.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

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