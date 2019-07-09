Гривня на міжбанку обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 9 коп. у вівторок знизився на 7 коп. до 25,64 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,53-25,55 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,44-25,47 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,61-25,668 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,50% з 27,72 UAH\/USD до 25,64 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в обмінниках Києва долар і євро продовжують дешевшати.\r\nТакож Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH\/USD.