НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара, - джерело

Національне антикорупційне бюро перевіряє можливу причетність виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Віталія Трубарова до отримання хабара за призначення у відомство.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Перевіряємо його причетність - брав гроші за призначення", - сказав він.\r\nЗа його словами, поки Трубаров не затриманий.\r\nДжерело додало, що гроші давалися за призначення особи на не керівну посаду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ і СБУ проводять обшуки у ФДМ.\r\nРаніше в ФДМ не змогли пояснити, як рахувли зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".