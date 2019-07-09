НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара, - джерело

Національне антикорупційне бюро перевіряє можливу причетність виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Віталія Трубарова до отримання хабара за призначення у відомство.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Перевіряємо його причетність - брав гроші за призначення", - сказав він.

За його словами, поки Трубаров не затриманий.

Джерело додало, що гроші давалися за призначення особи на не керівну посаду.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і СБУ проводять обшуки у ФДМ.

Раніше в ФДМ не змогли пояснити, як рахувли зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".