Насалик не задекларував 1,2 млн доларів боргу, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику про підозру у недекларуванні 1,2 млн доларів, отриманих у борг, яку підготували вранці, 9 липня.

Про це йдеться в повідомленні САП, передають Українські Новини.

Згідно з даними слідства, Насалик вніс недостовірні відомості в декларації за 2015-2018 роки.

Встановлено, що Насалик отримав в борг 1,2 млн доларів від фізособи, але не задекларував їх.

Йому повідомлено про підозру у злочині за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, ГПУ доручила НАБУ розслідувати недостовірне декларування інформації міністром Ігорем Насаликом.

Водночас до цього суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Насалика через можливу розтрату держкоштів.

У грудні 2017 року НАЗК затвердило результати повної перевірки е-декларації Насалика за 2016 рік.

НАЗК встановило, що Насалик подав недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 грудня один мінімум становить 1 762 гривні).