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09 липня 2019, вівторок, 09:40 887
Судова влада 2019-07-09T09:52:08+03:00
Українські Новини
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику

НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику

Ігор Насалик
Ігор Насалик

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірної інформації.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Детективи підготували підозру міністру Насалику", - сказав він.

За його словами, підозру вже погоджено спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким і буде вручено міністру належним чином.

Співрозмовник додав, що Насалик підозрюється у скоєнні злочину за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Солом'янський районний суд відмовився зобов'язати Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення та розтрати державних коштів міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

Раніше Генеральна прокуратура доручила НАБУ розслідувати декларування недостовірної інформації Насаликом.

У грудні 2017 року НАЗК затвердило результати повної перевірки е-декларації Насалика за 2016 рік.

НАЗК встановило, що Насалик подав недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 грудня один мінімум становить 1 762 гривні).

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