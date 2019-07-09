Зеленський призначив свого позаштатного радника членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив Давида Арахамію і Загороднюка Андрія членами наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".\r\nПро це йдеться в указі №499 від 9 липня, передають Українські Новини.\r\nТакож цим указом припинені повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" Михайла Згуровського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, позаштатним радником Зеленського призначений екс-глава офісу реформ при Міноборони Андрій Загороднюк.\r\nРаніше Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому".