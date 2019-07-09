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09 липня 2019, вівторок, 17:00 16
Президент 2019-07-09T17:53:00+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив свого позаштатного радника членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Зеленський призначив свого позаштатного радника членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив Давида Арахамію і Загороднюка Андрія членами наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі №499 від 9 липня, передають Українські Новини.

Також цим указом припинені повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" Михайла Згуровського.

Як повідомляли Українські Новини, позаштатним радником Зеленського призначений екс-глава офісу реформ при Міноборони Андрій Загороднюк.

Раніше Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому".

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