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09 липня 2019, вівторок, 17:45 5
Економіка 2019-07-09T23:15:03+03:00
Українські Новини
НБУ перевіряє інформацію про неліцензійний шрифт на новій "тисячній" купюрі

НБУ перевіряє інформацію про неліцензійний шрифт на новій "тисячній" купюрі

Купюра в 1000 гривень. Фото: НБУ
Купюра в 1000 гривень. Фото: НБУ

НБУ вивчає інформацію про можливе використання неліцензійного шрифту на банкноті в 1 тис. гривень

Національний банк вивчає інформацію про можливе використання неліцензійного шрифту на банкноті в 1 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

"Національний банк України перевіряє інформацію, поширену засобами масової інформації щодо ймовірного використання неліцензійного шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень, і вивчає ситуацію з залученням експертів Банкнотно-монетного двору та юристів Національного банку", - повідомили в НБУ.

Про результати перевірки Національний банк проінформує громадськість, як тільки будуть докладні відомості.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.

В Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

17 грудня 2018 Національний банк випустив сувенірну неплатежную банкноту "Сто гривень", яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року.

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