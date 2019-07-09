НАБУ і СБУ проводять обшуки у ФДМУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Служба безпеки України (СБУ) проводять обшуки в приміщенні Фонду державного майна (ФДМ) у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Слідчі дії санкціоновані судом і проводяться в рамках справи за фактом корупції.

Інша інформація відсутня.

Тим часом, НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара.

Як повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко спростовує інформацію про затримання виконувача обов'язків голови ФДМ Віталія Трубарова.

6 вересня 2017 року Кабінет Міністрів припинив повноваження виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка і затвердив на посаду т.в.о. голови Віталія Трубарова.

Нагадаємо також, що у ФДМ не змогли пояснити, як вважали зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".

Також раніше активісти заблокували вхід до Фонду держмайна: вимагають відставки Трубарова.