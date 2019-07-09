НАБУ і СБУ проводять обшуки у ФДМУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Служба безпеки України (СБУ) проводять обшуки в приміщенні Фонду державного майна (ФДМ) у Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.\r\nСлідчі дії санкціоновані судом і проводяться в рамках справи за фактом корупції.\r\nІнша інформація відсутня.\r\nТим часом, НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко спростовує інформацію про затримання виконувача обов'язків голови ФДМ Віталія Трубарова.\r\n6 вересня 2017 року Кабінет Міністрів припинив повноваження виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка і затвердив на посаду т.в.о. голови Віталія Трубарова.\r\nНагадаємо також, що у ФДМ не змогли пояснити, як вважали зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".\r\nТакож раніше активісти заблокували вхід до Фонду держмайна: вимагають відставки Трубарова.