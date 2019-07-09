Скасування не буде: всі авіакомпанії переносять рейси з "Жулян" в "Бориспіль" на час ремонту

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського заявляє, що на час реконструкції злітної смуги всі авіакомпанії перенесуть рейси в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба аеропорту.

"Всі авіакомпанії переносять рейси в "Бориспіль". Ніхто не скасовує рейси", - сказала вона.

У свою чергу міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) зазначив, що вересневе збільшення кількості рейсів, яке відбудеться на час ремонту в "Києві", є плановим і аеропорт має впоратися з додатковим навантаженням.

"Аеропорт не вперше буде працювати в умовах ситуативного збільшення кількості рейсів і точно впорається з поставленим завданням. Заздалегідь розроблена концепція розподілу рейсів, поки отримуємо запити від авіакомпаній", - сказав перший заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.

При цьому він зазначив, що для обробки і розподілу рейсів, підведення організаційних підсумків необхідний деякий час.

Аеропорт "Київ" має намір закритися на реконструкцію злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня.

При цьому в прес-службі додали, що на час реконструкції адміністрацією буде використана запасна смуга в аеропорту "Бориспіль".

Вартість робіт оцінюється в 33 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "бориспільський експрес" з початку запуску перевіз 6,6% пасажирів аеропорту.

Тим часом 2 липня в міжнародних аеропортах Києва було затримано 17 рейсів на виліт і 1 рейс був скасований.