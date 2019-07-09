Скасування не буде: всі авіакомпанії переносять рейси з "Жулян" в "Бориспіль" на час ремонту

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського заявляє, що на час реконструкції злітної смуги всі авіакомпанії перенесуть рейси в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба аеропорту.\r\n"Всі авіакомпанії переносять рейси в "Бориспіль". Ніхто не скасовує рейси", - сказала вона.\r\nУ свою чергу міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) зазначив, що вересневе збільшення кількості рейсів, яке відбудеться на час ремонту в "Києві", є плановим і аеропорт має впоратися з додатковим навантаженням.\r\n"Аеропорт не вперше буде працювати в умовах ситуативного збільшення кількості рейсів і точно впорається з поставленим завданням. Заздалегідь розроблена концепція розподілу рейсів, поки отримуємо запити від авіакомпаній", - сказав перший заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.\r\nПри цьому він зазначив, що для обробки і розподілу рейсів, підведення організаційних підсумків необхідний деякий час.\r\nАеропорт "Київ" має намір закритися на реконструкцію злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня.\r\nПри цьому в прес-службі додали, що на час реконструкції адміністрацією буде використана запасна смуга в аеропорту "Бориспіль".\r\nВартість робіт оцінюється в 33 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "бориспільський експрес" з початку запуску перевіз 6,6% пасажирів аеропорту.\r\nТим часом 2 липня в міжнародних аеропортах Києва було затримано 17 рейсів на виліт і 1 рейс був скасований.