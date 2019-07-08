"Экспресс Гройсмана" в Борисполь смог перевести лишь 6,6% пассажиров аэропорта

Скоростным экспрессом, который курсирует между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", с начала его эксплуатации в 2018 году по май 2019 включительно воспользовалось более 400 тыс лиц. Об этом свидетельствует информация, полученная ИА "Українські Новини" на запрос в Министерство инфраструктуры Украины.

В то же время, за аналогичный период времени, согласно данным Мининфраструктуры, пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" составил 6,104 млн пассажиров. Исходя из анализа статистических данных, услугами специализированной дорожной ветки и курсирующими по ней поездами за отчетный период воспользовались лишь около 6,6% авиапассажиров и сопровождающих их лиц.

Скоростной экспресс на Борисполоь активно пиарил перед выборами премьер-министр Владимир Гройсман. Он же открыл первый рейс 30 ноября 2018 года. Однако, экспресс часто ломается и не способен перевести значительное количество пассажиров аэропорта из-за малой вместимости и недостаточного количества рейсов.

Как сообщали Українські Новини, 30 ноября публичное акционерное общество "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - Международный аэропорт Борисполь".

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на определенное время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежали по сугробам с чемоданами. В официальном Facebook "Укрзализныци" прокомментировали инцидент, объяснив его "непогодой".