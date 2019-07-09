підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 16:36 51
Президент 2019-07-09T18:41:45+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо

Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо

Володимир Зеленський. Фото: president.gov
Володимир Зеленський. Фото: president.gov

Президент Володимир Зеленський призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Зіневича.

Про це йдеться в указі Президента №503/2019, передають Українські Новини.

"Призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в ньому.

Згідно з даними декларації Зіневича за 2018 рік у реєстрі електронних декларацій, у минулому році за основним місцем роботи в адвокатській фірмі "Наше право" він заробив 44,7 тис. гривень.

Зіневич володіє 33,33% акцій цієї фірми.

Також він володіє 50% компанії "Індиго Автосервіс".

Крім того, в 2018 році Зіневич отримав 50 тис. гривень від відчуження рухомого майна і придбав Land Rover 2013 року випуску за 560 тис. гривень.

Крім того, він зберігає 1 млн гривень готівкою.

Згідно з даними декларації, Зіневич є членом громадських організацій "Вільні гендерні комунікації" та "Розвиток об'єднаних територіальних громад".

Крім того, Зіневич був помічником на платній основі нинішньої виконувачки обов'язків голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим'юк під час її роботи депутатом Верховної Ради 5-го скликання (2006-2007 роки). Тобто 13 років тому.

Ольга Герасим'юк довгий час працювала ведучою компанії "Студія 1+1" і вважається близькою людиною до її власника олігарха Ігоря Коломойського. Коломойський і 1+1 на виборах допомагали Володимиру Зеленському стати президентом.

У списку партії Зеленського "Слуга народу" йдуть в Раду співробітники холдингу 1+1 - Олександр Ткаченко, Олександр Дубинський, Артем Ковальов та інші.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила членом Нацради з телебачення Онопрієнка.

Раніше Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенка.

Більше новин про: Володимир Зеленський Нацрада з питань телебачення і радіомовлення Юрій Зіневич

Архів
Новини
За підтримки мерії 1-й день фестивалю Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно, – Кличко 18:25
Зеленський призначив генерал-майора Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки 18:22
ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму 17:51
Насалик не задекларував 1,2 млн доларів боргу, - САП 17:51
НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара, - джерело 17:40
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok