Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо

Президент Володимир Зеленський призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Зіневича.

Про це йдеться в указі Президента №503/2019, передають Українські Новини.

"Призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в ньому.

Згідно з даними декларації Зіневича за 2018 рік у реєстрі електронних декларацій, у минулому році за основним місцем роботи в адвокатській фірмі "Наше право" він заробив 44,7 тис. гривень.

Зіневич володіє 33,33% акцій цієї фірми.

Також він володіє 50% компанії "Індиго Автосервіс".

Крім того, в 2018 році Зіневич отримав 50 тис. гривень від відчуження рухомого майна і придбав Land Rover 2013 року випуску за 560 тис. гривень.

Крім того, він зберігає 1 млн гривень готівкою.

Згідно з даними декларації, Зіневич є членом громадських організацій "Вільні гендерні комунікації" та "Розвиток об'єднаних територіальних громад".

Крім того, Зіневич був помічником на платній основі нинішньої виконувачки обов'язків голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим'юк під час її роботи депутатом Верховної Ради 5-го скликання (2006-2007 роки). Тобто 13 років тому.

Ольга Герасим'юк довгий час працювала ведучою компанії "Студія 1+1" і вважається близькою людиною до її власника олігарха Ігоря Коломойського. Коломойський і 1+1 на виборах допомагали Володимиру Зеленському стати президентом.

У списку партії Зеленського "Слуга народу" йдуть в Раду співробітники холдингу 1+1 - Олександр Ткаченко, Олександр Дубинський, Артем Ковальов та інші.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила членом Нацради з телебачення Онопрієнка.

Раніше Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенка.