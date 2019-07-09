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09 липня 2019, вівторок, 14:55 49
Силові структури 2019-07-09T14:58:57+03:00
Українські Новини
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних

Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних

В зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики зафіксували власні злочини проти цивільного населення та українськиї , що боронять околиці Мар'їнки.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-служби 24 ОМБр імені короля Данила в соцмережі Facebook.

"Це відео підтверджує, що незаконні збройні формування б`ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні Сили України, піддавшись на провокації, відкривають вогонь у відповідь, що дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки. Враховуючи, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗС України, для дискредитації наших підрозділів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що на відео чути поведінку російських найманців, а також реакцію на власні злочини.

Матеріали за цим злочином будуть надані в СЦКК.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня бойовики застосували проти українських військових заборонену зброю, але зазнали втрат.

Раніше бойовики на Донбасі обстріляли Травневе з РПГ.

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