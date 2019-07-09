На трасі Харків - Сімферополь маршрутка з людьми потрапила в ДТП

ДТП з маршруткою у Запорізькій області. Фото: Нацполіція

ДТП з маршруткою у Запорізькій області. Фото: Нацполіція

12 осіб травмовано (у тому числі 4 дітей) внаслідое зіткнення маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter з легковим автомобілем Ford Sierra днем 8 липня на трасі "Харків - Сімферополь" у Василівському районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, близько 14:30 біля селища міського типу Степногірськ під час буксирування іншого автомобіля Ford Sierra виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.

Внаслідок аварії водій авто Ford і 11 пасажирів маршрутки, в тому числі 4 дітей, зазнали травм і були доставлені в лікарню, де їм надали медичну допомогу і після відпустили додому.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ДТП з маршруткою у Запорізькій області. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, у Кривому Розі через ДТП маршрутка вилетіла на зупинку з натовпом людей.

Раніше на трасі "Одеса-Рені" зіткнулися 2 мікроавтобуси і маршрутка, є загиблий.