На трасі Харків - Сімферополь маршрутка з людьми потрапила в ДТП

12 осіб травмовано (у тому числі 4 дітей) внаслідое зіткнення маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter з легковим автомобілем Ford Sierra днем 8 липня на трасі "Харків - Сімферополь" у Василівському районі Запорізької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, близько 14:30 біля селища міського типу Степногірськ під час буксирування іншого автомобіля Ford Sierra виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.\r\nВнаслідок аварії водій авто Ford і 11 пасажирів маршрутки, в тому числі 4 дітей, зазнали травм і були доставлені в лікарню, де їм надали медичну допомогу і після відпустили додому.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).\r\n\r\n\r\nДТП з маршруткою у Запорізькій області. Фото: Нацполіція\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Кривому Розі через ДТП маршрутка вилетіла на зупинку з натовпом людей.\r\nРаніше на трасі "Одеса-Рені" зіткнулися 2 мікроавтобуси і маршрутка, є загиблий.