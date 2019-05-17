В Кривом Роге из-за ДТП маршрутка вылетела на остановку с толпой людей

В Кривом Роге ДТП с маршруткой. Фото: "Первый Криворожский"

В Кривом Роге ДТП с маршруткой. Фото: "Первый Криворожский"

Сегодня, 17 мая в Кривом Роге произошло ДТП, в результате которого маршрутка влетела в толпу людей на остановке.

По предварительной информации редакции, на остановке "Юбилейная" маршрутное такси, следующее по маршруту №261, врезалось в толпу людей, пишет "Первый Криворожский".

Известно, что есть второй участник ДТП – автомобиль Geely. Водитель маршрутного такси ехал на "желтый" сигнал светофора. Водитель за рулем Geely поворачивал в сторону улицы Содружества. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил маршрутку №261.

От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар.

В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель Geely, которая находится в шоковом состоянии.

На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, полицейские, следователи и нацгвардейцы.

В Кривом Роге ДТП с маршруткой. Фото: "Первый Криворожский"

Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге стоимость проезда в маршрутках выросла с 6 до 7 гривен.