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17 мая 2019, пятница, 19:31 38
Происшествия 2019-05-17T19:42:30+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге из-за ДТП маршрутка вылетела на остановку с толпой людей

В Кривом Роге из-за ДТП маршрутка вылетела на остановку с толпой людей

В Кривом Роге ДТП с маршруткой. Фото:
В Кривом Роге ДТП с маршруткой. Фото: "Первый Криворожский"

Сегодня, 17 мая в Кривом Роге произошло ДТП, в результате которого маршрутка влетела в толпу людей на остановке.

По предварительной информации редакции, на остановке "Юбилейная" маршрутное такси, следующее по маршруту №261, врезалось в толпу людей, пишет "Первый Криворожский".

Известно, что есть второй участник ДТП – автомобиль Geely. Водитель маршрутного такси ехал на "желтый" сигнал светофора. Водитель за рулем Geely поворачивал в сторону улицы Содружества. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил маршрутку №261. 

От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. 

В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель Geely, которая находится в шоковом состоянии.

На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, полицейские, следователи и нацгвардейцы.

В Кривом Роге ДТП с маршруткой. Фото: В Кривом Роге ДТП с маршруткой. Фото: "Первый Криворожский"

Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге стоимость проезда в маршрутках выросла с 6 до 7 гривен.

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