На курорті під Херсоном у квартирі знайшли мертвими жінку з двома дітьми

У Скадовську Херсонської області виявили тіло місцевої жительки та двох її синів. Дітям було 7 і 9 років.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, про страшну знахідку правоохоронців по телефону повідомив колишній чоловік жительки Скадовська. Він спеціально приїхав з міста Гола Пристань, де проживає, але знайшов рідних мертвими.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за п. п. 1,2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Зараз проводиться огляд місця події, проводяться першочергові невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події", - інформують правоохоронці.

Як повідомляє видання Кримінальна Україна, тіла були виявлені в понеділок, 8 липня, близько 16:30. Також повідомляється, що на голові жінки був поліетиленовий пакет.

Також стало відомо, що жінка приїхала з дітьми на відпочинок у Скадовськ. Зараз поліція перевіряє одразу кілька версій. По-перше, перевіряють алібі колишнього чоловіка, по-друге, припускають серійне вбивство кимось із сторонніх. Розглядається і версія, що жінка могла вбити дітей і вчинити суїцид.

Як повідомляли Українські Новини, 9-річна дівчинка покінчила з собою під Херсоном.

Тим часом, чоловік покінчив з собою, зістрибнувши з Мосту закоханих у Києві.