подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
30 июня 2019, воскресенье, 14:31 407
Происшествия 2019-06-30T14:32:59+03:00
Українські Новини
9-летняя девочка покончила с собой под Херсоном

9-летняя девочка покончила с собой под Херсоном

Нацполиция. Фото: vesti-ukr
Нацполиция. Фото: vesti-ukr

Полиция начала расследовать самоубийство девятилетней девочки в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Херсонской области, передают Українськi Новини.

"29 июня вечером в "Единый центр "102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что 9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством" , - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в одном из населенных пунктов Белозерского района.

Полицейские выяснили, что около 18:30 мать, придя домой, обнаружила, что дверь в ванную комнату закрыта изнутри.

В сообщении отмечено, что  женщина позвала на помощь мужа и они вместе выбили дверь и увидели тело дочери, висящее на дверной ручке.

По словам руководителя районной полиции Александра Гайдука, на данный момент полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей, а также проверяют наличие у ребенка аккаунтов в социальных сетях.

Предварительная правовая квалификация - п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса.

На данный момент ведется следствие.

Как сообщали Українськi Новини, во Львовской области совершил суицид 10-классник: причины не разглашаются. Также в Днипре разбилась насмерть 15-летняя "руферша", упав с 11 этажа.

Ранее в центре Киева возле бизнес-центра нашли тело 15-летнего подростка.

Больше новостей о: Самоубийство Суицид Смерть ребенка Подростковый суицид

Архив
Новости
Водитель BMW наехал на патрульного в Киеве и закрылся в машине 14:55
9-летняя девочка покончила с собой под Херсоном 14:31
Жара вернется с первого дня июля: прогноз погоды на понедельник 14:14 Карта
Украинцы снизили калорийность своего питания 13:47
Парасюк заявил, что после отказа ЦИК жить им спокойно не даст даже без мандата 13:06
больше новостей
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастут с июля: на сколько и для кого 23:53
"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании 10:50
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
больше новостей
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok