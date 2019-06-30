9-летняя девочка покончила с собой под Херсоном

Полиция начала расследовать самоубийство девятилетней девочки в Херсонской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Херсонской области, передают Українськi Новини.\r\n"29 июня вечером в "Единый центр "102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что 9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством" , - говорится в сообщении.\r\nПроисшествие произошло в одном из населенных пунктов Белозерского района.\r\nПолицейские выяснили, что около 18:30 мать, придя домой, обнаружила, что дверь в ванную комнату закрыта изнутри.\r\nВ сообщении отмечено, что женщина позвала на помощь мужа и они вместе выбили дверь и увидели тело дочери, висящее на дверной ручке.\r\nПо словам руководителя районной полиции Александра Гайдука, на данный момент полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей, а также проверяют наличие у ребенка аккаунтов в социальных сетях.\r\nПредварительная правовая квалификация - п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса.\r\nНа данный момент ведется следствие.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во Львовской области совершил суицид 10-классник: причины не разглашаются. Также в Днипре разбилась насмерть 15-летняя "руферша", упав с 11 этажа.\r\nРанее в центре Киева возле бизнес-центра нашли тело 15-летнего подростка.