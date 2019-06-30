9-летняя девочка покончила с собой под Херсоном

Полиция начала расследовать самоубийство девятилетней девочки в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Херсонской области, передают Українськi Новини.

"29 июня вечером в "Единый центр "102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что 9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством" , - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в одном из населенных пунктов Белозерского района.

Полицейские выяснили, что около 18:30 мать, придя домой, обнаружила, что дверь в ванную комнату закрыта изнутри.

В сообщении отмечено, что женщина позвала на помощь мужа и они вместе выбили дверь и увидели тело дочери, висящее на дверной ручке.

По словам руководителя районной полиции Александра Гайдука, на данный момент полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей, а также проверяют наличие у ребенка аккаунтов в социальных сетях.

Предварительная правовая квалификация - п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса.

На данный момент ведется следствие.

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