Мужчина покончил с собой, спрыгнув с Моста влюбленных в Киеве

6 июля в центре Киева мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных. Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 8:00.

По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.

Погибший мужчина. Фото: "Информатор"

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины и детали трагедии устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, "самоубийца" с Моста влюбленных в Киеве сказал, что у него все хорошо, и ушел домой.

Также в Киеве на Печерске женщина выпала с 7 этажа и разбилась насмерть. Ранее в Виннице пьяная женщина хотела прыгнуть с моста и совершить суицид, но ударилась об лед.