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09 липня 2019, вівторок, 12:17 8
Вибори 2019-07-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
Рахманін обіцяє внести в Раду законопроект, який обмежить вплив Пінчука

Рахманін обіцяє внести в Раду законопроект, який обмежить вплив Пінчука

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос" Сергій Рахманін у разі проходження на виборах заявив, що партія планує подати законопроект, який стосується обмеження впливу олігархів на засоби масової інформації, в тому числі олігарха Віктора Пінчука.

Про це Рахманін заявив в інтерв'ю "Цензор. немає".

"Один з перших законопроектів, який буде ініціювати партія, якщо пройде до Верховної Ради (а я впевнений, що вона пройде), стосується обмеження впливу олігархів на засоби масової інформації. І навряд чи це законопроект, в якому зацікавлений той же Пінчук", - сказав він.

Рахманін також зазначив, що законопроект розробляє група з 5 людей, але не став називати їх імена.

Як повідомляли Українські Новини, журналіст Рахманін в команді Вакарчука вирішив йти на вибори у Верховну Раду.

Тим часом 7,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

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