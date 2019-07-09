НАБУ просить САП узгодити підозру екс-губернатору Запорізької області

Національне антикорупційне бюро, яке підготувало повідомлення про підозру Насалику, просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру погодити повідомлення про підозру колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На виході (підозра) Бриль", - сказав співрозмовник.

З його слів, проект підозри надійшов на розгляд керівництва САП, йдеться тільки про одного (екс) губернатора.

Бриль підозрюється в декларуванні недостовірної інформації.

Раніше досудове розслідування встановило, що Бриль, отримуючи річний дохід у розмірі близько 10 тис. доларів, кілька разів на рік разом з дружиною і 3 дочками подорожує за кордон, а саме: до Туреччини, Італії, Німеччини, Франції, Греції й Ізраїлю, де зупиняється в дорогих готелях.

Зокрема, вартість послуг однієї з авіакомпаній становила понад 41,7 тис. доларів.

Крім того, дочки Бриля вчаться в приватній школі Києва, вартість навчання в якій становить 10 тис. доларів за одну дитину на рік.

Відомості про ці витрати відсутні в декларації Бриля за 2016 рік.

Як повідомляли Українські Новини, неповнолітня дочка запорізького губернатора Бриля одержала майже 4 млн від продажу майна.

Тим часом, голова Запорізької ОДА Бриль не задекларував 5 авто і відпочинок вартістю в рази вище офіційного доходу.

Тим часом, Ківа звинуватив запорізького губернатора Бриля у розкраданні бюджету Енергодара.