підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 10:12 58
Силові структури 2019-07-09T13:00:04+03:00
Українські Новини
НАБУ просить САП узгодити підозру екс-губернатору Запорізької області

НАБУ просить САП узгодити підозру екс-губернатору Запорізької області

Костянтин Бриль. Фото: 1news.zp.ua
Костянтин Бриль. Фото: 1news.zp.ua

Національне антикорупційне бюро, яке підготувало повідомлення про підозру Насалику, просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру погодити повідомлення про підозру колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На виході (підозра) Бриль", - сказав співрозмовник.

З його слів, проект підозри надійшов на розгляд керівництва САП, йдеться тільки про одного (екс) губернатора.

Бриль підозрюється в декларуванні недостовірної інформації.

Раніше досудове розслідування встановило, що Бриль, отримуючи річний дохід у розмірі близько 10 тис. доларів, кілька разів на рік разом з дружиною і 3 дочками подорожує за кордон, а саме: до Туреччини, Італії, Німеччини, Франції, Греції й Ізраїлю, де зупиняється в дорогих готелях.

Зокрема, вартість послуг однієї з авіакомпаній становила понад 41,7 тис. доларів.

Крім того, дочки Бриля вчаться в приватній школі Києва, вартість навчання в якій становить 10 тис. доларів за одну дитину на рік.

Відомості про ці витрати відсутні в декларації Бриля за 2016 рік.

Як повідомляли Українські Новини, неповнолітня дочка запорізького губернатора Бриля одержала майже 4 млн від продажу майна.

Тим часом, голова Запорізької ОДА Бриль не задекларував 5 авто і відпочинок вартістю в рази вище офіційного доходу.

Тим часом, Ківа звинуватив запорізького губернатора Бриля у розкраданні бюджету Енергодара.

Більше новин про: НАБУ САП Константин Бриль підозра Декларування недостовірної інформації

Архів
Новини
ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник 12:55
У школи закупили 15% необхідного комп'ютерного обладнання, - Гриневич 12:44
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
Борючись з "Роттердамом +" і проти ринку, Коломойський намагався встановити контроль над конкурентами, - Трохимець 12:35
НКРЕКП хоче знизити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії 12:28
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok