НАБУ просить САП узгодити підозру екс-губернатору Запорізької області

Національне антикорупційне бюро, яке підготувало повідомлення про підозру Насалику, просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру погодити повідомлення про підозру колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"На виході (підозра) Бриль", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, проект підозри надійшов на розгляд керівництва САП, йдеться тільки про одного (екс) губернатора.\r\nБриль підозрюється в декларуванні недостовірної інформації.\r\nРаніше досудове розслідування встановило, що Бриль, отримуючи річний дохід у розмірі близько 10 тис. доларів, кілька разів на рік разом з дружиною і 3 дочками подорожує за кордон, а саме: до Туреччини, Італії, Німеччини, Франції, Греції й Ізраїлю, де зупиняється в дорогих готелях.\r\nЗокрема, вартість послуг однієї з авіакомпаній становила понад 41,7 тис. доларів.\r\nКрім того, дочки Бриля вчаться в приватній школі Києва, вартість навчання в якій становить 10 тис. доларів за одну дитину на рік.\r\nВідомості про ці витрати відсутні в декларації Бриля за 2016 рік.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, неповнолітня дочка запорізького губернатора Бриля одержала майже 4 млн від продажу майна.\r\nТим часом, голова Запорізької ОДА Бриль не задекларував 5 авто і відпочинок вартістю в рази вище офіційного доходу.\r\nТим часом, Ківа звинуватив запорізького губернатора Бриля у розкраданні бюджету Енергодара.