НАБУ подготовило сообщение о подозрении Насалику

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверной информации.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Детективы подготовили подозрение министру Насалику", - сказал он.\r\nПо его словам, подозрение уже согласовано специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким и будет вручено министру надлежащим образом.\r\nСобеседник добавил, что Насалик подозревается в совершении преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в январе Соломенский районный суд отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и растраты государственных средств министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.\r\nРанее Генеральная прокуратура поручила НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации Насаликом.\r\nВ декабре 2017 года НАПК утвердило результаты полной проверки е-декларации Насалика за 2016 год.\r\nНАПК установило, что Насалик подал недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря один минимум составляет 1 762 гривны).