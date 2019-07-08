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08 липня 2019, понеділок, 21:45 33
Вибори 2019-07-08T23:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський просідає, Бойко набирає, - опитування

Зеленський просідає, Бойко набирає, - опитування

41,6% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 13,7% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,5% - "Європейську солідарність", 7,7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" і 7,5% -" Голос" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, чи прийняли б вони участь у голосуванні, якщо б вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю.

53,6% відповіли, що точно так, 30,8% - швидше так, 8,2% - точно ні, 3,8% - швидше ні, 3,5% не змогли відповісти.

Респондентам запропонували вибрати партію, за яку вони проголосують на виборах Ради зі списку.

5%-й бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

3,4% опитаних висловили готовність підтримати "Громадянську позицію", 2,9% - "Опозиційний блок - партія миру і розвитку", 2,6% - "Партію Шарія", 2,5% - "Силу і честь", 2,2% - Радикальну партію Олега Ляшко, 2% - "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,4% - "Об'єднання "Самопоміч", 1,1% - "Українську стратегію Гройсмана".

Інші партії набирають менш як 1% голосів.

Опитування проводилося з 28 червня по 4 липня серед 1 000 повнолітніх респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень рейтинг партії Президента Володимира Зеленського впав на 3%, а у партії Бойка зріс на 1,3%. Так, 42,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові були підтримати партію "Слуга народу", 13,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,3% - "Європейську солідарність", на 7,2% - партію "Голос", і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

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